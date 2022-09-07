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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٩:١٧ ص

خلال رسالة؛

اللواء باقري يحذر الجيش الأمريكي والكيان الصهيوني من أي خطر يهدد أمن إيران

اللواء باقري يحذر الجيش الأمريكي والكيان الصهيوني من أي خطر يهدد أمن إيران

حذر رئيس أركان القوات المسلحة، في رسالة، الجيش الإرهابي الأمريكي والكيان الصهيوني والدول المضيفة لهما من الخطر الذي يهدد أمن بلادنا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري كتب على صفحته الشخصية في روبيكا: في الأشهر الأخيرة حاول الجيش الإرهابي الأمريكي ملء الفراغ الذي نشأ عن طريق سحب حاملات الطائرات والمروحيات والمدمرات من الخليج الفارسي وبحر عمان وتسبب في رعب مناصريه، من خلال ربط المنطقة التي تحتلها الكيان الصهيوني لقيادته المركزية الإقليمية للتعويض.

وأضاف: "معنى هذا العمل هو، من وجهة نظرنا، أن منشآت التجسس (وحتى العملياتية) للولايات المتحدة وحلفائها ستكون تحت تصرف الكيان الصهيوني الغاصب، وهذا سيزيد من تهديد لبلدنا الحبيب ".

وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: بالإضافة إلى الإعلان والإنذار الكتابي ونقل الرسالة عبر وزارة الخارجية إلى الدول المضيفة للجيش الأمريكي، سنعمل على تطوير الحضور الجوي وتعميقه. وتسيير الدوريات البحرية وتعميق الرقابة الاستخبارية وإجراء مناورات بحرية مختلفة بالصواريخ والطائرات المسيرة .. ونعلن انذارنا واستعدادنا لمواجهة أي خطر يهدد أمن ايران.

وقال اللواء باقري: نصيحتنا الدائمة والودية لدول الجوار والأخوة والزملاء هي أن نبني أمن المنطقة من قبل دول المنطقة وليس الاعتماد على الأجانب.

/انتهى/

رمز الخبر 1926429
https://ar.mehrnews.com/news/1926429/

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