العراق... تظاهرات سلمية تطالب بتشكيل حكومة وطنية تخفف معاناة الناس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الساحة العراقية اليوم شهدت تظاهرات لأنصار الاطار التنسيقي واخرى للتيار الصدري في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الاخرى، إن التظاهرات في محافظة البصرة تختلف عما تشهدة العاصمة العراقية بغداد، حيث احتشد الآلاف من انصار التيار التسيقي في تظاهرة اقيمت امام مجمع المحاكم في إشارة الى دعم القضاء العراقي ومساندته. و أن هناك نواب من البرلمان العراقي حضروا في تظاهرة البصرة.

و أن تظاهرة البصرة تضمنت رسائل عديدة، وهي دعم القضاة والقضاء العراقي من الضغوط التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة، الاسراع بتشكيل الحكومة، وحل الازمة الاقتصادية التي تعيشها المحافظة، ورفع المتظاهرون شعارات منها احترام مؤسسات الدولة والدستور.

وشملت هذه التظاهرات كل اطياف الشعب العراقي ولم تنحصر على اطياف الشعب العراقي، من مثقفين، ومدنين، لذا اعتبرها الكثيرون بانها تاتي في اطار مساندة الدستور العراقي ودعما للشرعية.

هذا وكان الالاف من انصار الإطار التنسيقي، بدأوا تظاهراتهم أمام المنطقة الخضراء اليوم الجمعة، في العاصمة بغداد.

وتم الإعلان عن موعد انطلاق التظاهرات الجماهيرية تحت مسمى 'الشعب يحمي الدولة'؛ وفقا لبيان أصدرته اللجنة المنظمة لتظاهرات ما يعرف ب 'الدفاع عن الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة'؛ وجاء في البيان دعوة للمشاركة الفاعلة للمطالبة باحترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن 'التظاهرة ستطالب بمطالب سلمية بتشكيل حكومة خدمة وطنية تخفف معاناة الناس من نار الغلاء وشحة الماء وانقطاع الكهرباء، وتقوم بإقرار موازنة الدولة لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة والفقر.

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