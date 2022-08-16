وزير العمل في موريشيوس: نحن مهتمون بتطوير العلاقات والتعاون مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير العمل والتجارة في موريشيوس، الذي زار طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي، مع وزير الخارجية الايراني اخر تطورات العلاقات الثنائية.

ورحب أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع، الذي حضره أيضًا نائب وزير خارجية موريشيوس بتطور العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام بما في ذلك التجارة والاقتصاد والزراعة والسياحة وغيرها.

وأكد أمير عبداللهيان على ضرورة تنفيذ الاتفاقات.

كما أعلن وزير الخارجية استعداد بلادنا لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.

ونقل وزير العمل والتجارة في موريشيوس، أثناء تقديمه الشكر للجانب الإيراني على حسن ضيافتهم، تحيات وزير الخارجية ورئيس وزراء موريشيوس إلى وزير الخارجية ورئيس بلادنا.

وأثناء إعلانه قرار موريشيوس بتوسيع العلاقات، اعتبر زيارته إلى طهران بوفد من 60 شخصًا دليلاً على الاهتمام بتطوير العلاقات والتعاون مع إيران.

كما وصف اهتمام بلاده بتطوير العلاقات في مجالات السياحة والتجارة والزراعة مع إيران وموافقة بلاده على تشكيل لجنة مشتركة كدليل على إرادة موريشيوس السياسية لتطوير العلاقات مع إيران.

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