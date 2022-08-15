أميرعبداللهيان: الليلة سنقدم ملخصنا النهائي للمنسق الأوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع الصحفيين بمناسبة يوم الصحافي حول المفاوضات: لم نعطِ بعد ملخصنا النهائي كتابيًا للطرف الآخر.

وقال وزير الخارجية: "إذا كان رد فعل أمريكا مرنًا، فنحن على وشك الاتفاق، وإلا فلابد من ان نجري حوارات اكثر".

وتابع : نتبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي فيما يخص ثلاث قضايا. قلنا بوضوح أنه ضمن لنا الأمريكيون ما نبغيه في هذه القضايا الثلاث، فنحن مستعدون لإعلان اتفاق وعقد اجتماع ختامي في فيينا.

واكد وزير الخارجية الايراني انه يجب على الجانب الأمريكي إبداء المرونة لأن إيران أبدت مرونة في جميع القضايا التي يمكن أن تظهرها وقد حان دورها الآن.

ولفت الى ان الجانب الأمريكي ابدى مرونة شفهية في المفاوضات الأخيرة في فيينا، والتي يجب أخذها في الاعتبار، وفيما يتعلق بالضمان، يجب عليه إظهار المرونة اللازمة، وإذا حدث هذا، فسوف نصل إلى نقطة اتفاق.

وأعلن سنقدم ملخصنا النهائي بخصوص القضايا المتبقية كتابيًا إلى منسق الاتحاد الأوروبي بحلول الساعة 12 ليلاً، وبعد ذلك سيتعين علينا معرفة نوع التعليقات وردود الفعل التي نحصل عليها. إذا كان الجانب الأمريكي مرنًا، فسنكون على وشك الاتفاق، وإذا كان الرد الأمريكي تكرارًا لمآسي أمريكا الداخلية، فيجب أن نتحدث ونناقش أكثر.

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