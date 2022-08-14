أمير عبد اللهيان يشدد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات بين إيران وقطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وفد وزارة الخارجية القطرية برئاسة محمد بن عبد العزيز الخليفي، مساعد وزير خارجية قطر للشؤون الإقليمية، مساء يوم السبت مع حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية .

وجرى في هذا الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ونمو وتطوير العلاقات بين طهران والدوحة في كافة المجالات.

وأكد أمير عبد اللهيان في هذا اللقاء على ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الايراني للدوحة وزيارة أمير قطر إلى طهران.

بدوره ابلغ الخليفي في هذا اللقاء تحيات وزير الخارجية القطري مؤكدا عزم حكومة بلاده على توسيع العلاقات مع إيران .

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