5 إصابات برصاص قوات الاحتلال في بيت لحم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مع أدى الى إصابة خمسة شبان بأعيرة نارية في القدم نقلوا إلى احد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال وخلال اقتحامه المخيم اعتقل مراد موسى عبد الغفار (20 عاما)، وزيد سمير صدوق (19 عاما)، ومحمد اياد المصري (20 عاما)، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

كما سلمت قوات الاحتلال الشاب نضال جبر الحسنات بلاغا لمراجعة مخابراتها، وألصقت منشورات تهدد فيها شبان المخيم.

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