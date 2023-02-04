إصابة فلسطينيين واشتباكات مسلحة بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيما في أريحا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مستشفى أريحا إن فلسطينيين اثنين أصيبا بجروح خطيرة في البطن والرأس وتم نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، في حين أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه لا يعلم عدد الاصابات وطبيعتِها لمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من دخول المخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال خلال اجتياحها المخيم النار وقصفت منزلا بالقذائف بذريعة وجود مقاومين فيه، وبث ناشطون مقاطع مصور تظهر انتشار الجنود الإسرائيليين في المخيم ودوي الاشتباكات.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للمخيم إن الاحتلال يهدم أجزاء من منزل بعد رفض أحد المطلوبين تسليم نفسه.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تلاحق خلية مسلحة كانت أطلقت الرصاص على مطعم للمستوطنين جنوب مدينة أريحا السبت الماضي.

ووفقا هيئة البث الإسرائيلية، فقد تم خلال العملية اعتقال فلسطينيين اثنين نفذا الأسبوع الماضي عملية إطلاق نار عند مفترق مستوطنة ألموغ الأسبوع الماضي.

وأفادت مصادر صحفية فلسطينية بأن قوات الإحتلال الإسرائيلي تدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم تزامنا مع تحصن أحد المقاومين داخل منزل ورفضه تسليم نفسه.

وأفاد ناشطون بأن القوة الإسرائيلية باشرت هدم أجزاء من المنزل المحاصر، واعتقلت 3 فلسطينيين من عائلة واحدة. وقد تعالت مكبرات المساجد في المخيم ودعت المواطنين للتصدي لقوات الاحتلال.

قوات الاحتلال تعتقل عوني لافي ونجله محمد لافي وجميل لافي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا.

وهذه المرة الثانية خلال 24 ساعة التي يقتحم فيها الجيش الإحتلال مخيم عقبة جبر لملاحقة فلسطينيين يسعى لاعتقالهم.

ومنذ أسبوع، تفرض قوات الاحتلال حصارا عسكريا على أريحا، وقد أقامت الحواجز على جميع مخارجها في إطار البحث والتفتيش عن منفذي الهجوم قرب مستوطنة الموغ.

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