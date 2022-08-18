جهاد التبيين هو الاستراتيجية الرئيسية لمواجهة الحرب الإدراكية للعدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد جواني في تصريحه اليوم الخميس خلال مراسم اقيمت لاحياء ذكرى الشهداء والملتقى الكبير لجهاد التبيين: "ان العدو يعمل في الحرب الادراكية على أساس التشويه ونشر الأكاذيب وتزييف حقائق المجتمع وواقعه".

وفي إشارة إلى مؤامرات وأهداف الأعداء خلال الاعوام الـ 43 من الثورة ، قال: إن الشعب الايراني اليوم شعب قوي ومقتدر في المنطقة والعالم ، وهو يتجه نحو قمم العزة والفخر والنمو.

ونوه إلى تصريح قائد الثورة الاسلامية بان جهاد التبيين واجب حاسم وفوري، وأضاف: المهم في موضوع جهاد التبيين هو تنفيذ التآزر وتحديد الأهداف ، والاستراتيجية الأساسية لمواجهة الحرب الادراكية للعدو هي جهاد التبيين، وان تركيز العدو في هذه الحرب يعتمد على التشويه والكذب وتزييف حقائق ووقائع المجتمع ، ويحاول حرفها عن مسارها بهذا التزييف والخداع.

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