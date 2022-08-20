علم "فلسطين" في قبضة جماهير "الزمالك" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الكاتب الصحفي "كارم يحيى"، أن القضية الفلسطينية ستظل في وجدان الشعوب العربية، مشيرا إلى أنه من المعروف في استطلاعات الرأي العام أن الأغلبية العظمى من المصريين مع الشعب الفلسطينى وضد التطبيع مع الصهاينة.

وقال إن هذه الصور المتداولة تحمل رسالة مفادها إدانة المصريين للعدوان الإسرائيلي المتكرر على غزة.

وخلص إلى أن هذه اللفتة النبيلة ليست مستغربة على الشباب المصري الذي يقف في خندق المقاومة الفلسطينية.

وفي ذات السياق أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن أكذوبة "الفلسطيني باع أرضه"، التي روج لها بعض الخبثاء سقطت سقوطا مدويا بعد انحياز البسطاء للقضية الفلسطينية.

الغالبية العظمى أجمعت على أن الرهان على التطبيع ودمج إسرائيل في المنطقة رهان خاسر، وستظل "إسرائيل" هي العدو.

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