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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٦:٥٩ م

بـ"50 شركة"؛

إيران تشارك في معرض موسكو الدولي للسيارات

إيران تشارك في معرض موسكو الدولي للسيارات

تفتتح إيران جناحها ضمن معرض روسيا الدولي للسيارات وقطع غيارها برعاية وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني، سيد رضا فاطمي امين، في 22 من شهر اغسطس الحالي، والذي سيضم 50 شركة ايرانية ناشطة في هذا المجال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن معرض روسيا الدولي لصناعة السيارات سيبدا اعماله (في 22 اب /اغسطس) بمشاركة 600 شركة من 18 دولة، وعلى ارض بمساحة 30 الف متر في مركز المعارض الدولية بالعاصمة موسكو.

وبحسب وكالة "إيتار تاس" الروسية، سيقام الجناح الايراني على مساحة الف و700 متر؛ باعتباره اكبر جناح بين الدول المشاركة وفي سابقة من نوعه على مستوى المعارض الايرانية المقامة في خارج البلاد.

وعلى اعتاب معرض موسكو الدولي لصناعة السيارات، (الاربعاء الماضي) التقى وزير الصناعة الايراني "سيد رضا فاطمي امين" والوفد المرافق له الى جانب سفير الجمهورية الاسلامية لدى روسيا "كاظم جلالي"، بمساعد وزير الصناعة والتجارة الروسي "البرت كريموف"، باحثا معه في تعزيز حضور الشركات الايرانية في هذا الحدث الدولي.

/انتهى/

رمز الخبر 1926043
https://ar.mehrnews.com/news/1926043/

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