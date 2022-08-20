إيران تشارك في معرض موسكو الدولي للسيارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن معرض روسيا الدولي لصناعة السيارات سيبدا اعماله (في 22 اب /اغسطس) بمشاركة 600 شركة من 18 دولة، وعلى ارض بمساحة 30 الف متر في مركز المعارض الدولية بالعاصمة موسكو.

وبحسب وكالة "إيتار تاس" الروسية، سيقام الجناح الايراني على مساحة الف و700 متر؛ باعتباره اكبر جناح بين الدول المشاركة وفي سابقة من نوعه على مستوى المعارض الايرانية المقامة في خارج البلاد.

وعلى اعتاب معرض موسكو الدولي لصناعة السيارات، (الاربعاء الماضي) التقى وزير الصناعة الايراني "سيد رضا فاطمي امين" والوفد المرافق له الى جانب سفير الجمهورية الاسلامية لدى روسيا "كاظم جلالي"، بمساعد وزير الصناعة والتجارة الروسي "البرت كريموف"، باحثا معه في تعزيز حضور الشركات الايرانية في هذا الحدث الدولي.

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