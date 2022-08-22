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٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٦:١٤ م

كنعاني يُعرب عن مواساته وتعازيه للشعب الافغاني بكارثة السيول

كنعاني يُعرب عن مواساته وتعازيه للشعب الافغاني بكارثة السيول

أعرب المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، عن مواساته وتعازيه الى الشعب الافغاني أثر وقوع ضحايا بسبب كارثة السيول في عدد من الولايات بأفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أبدى ناصر كنعاني، يوم الاثنين، أسفه لوقوع سيول جارفة في عدد من الولايات الافغانية والتي أسفرت عن مقتل عدد من اهالي تلك المناطق وفقدان آخرين فضلا عن خسائر كبيرة وخاصة لسكان القرى، معربا عن مواساته مع الشعب الافغاني لاسيما عوائل الضحايا.

وتعرضت عدة ولايات في أفغانستان لسيول كارثية خلال الفترة الأخيرة أودت بحياة العشرات من الافغان وفقدان آخرين، وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية من اولى الدول التي سارعت الى إرسال المساعدات الانسانية الى المتضررين بالسيول.

/انتهى/

رمز الخبر 1926084
https://ar.mehrnews.com/news/1926084/

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