الكاظمي والعامري يؤكدان على أهمية الحوار للخروج من الأزمة السياسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، قال في بياناً له اليوم الثلاثاء إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى رئيس تحالف الفتح هادي العامري"، لافتا الى أنه "جرى خلال اللقاء التباحث في آخر مستجدات الساحة السياسية العراقية، ومتابعة سير التفاهمات والتقارب بين الكتل السياسية".

وأضاف البيان "أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية الحوار، وتبادل الآراء، ووجهات النظر بين الكتل السياسية في المشهد العراقي، وضرورة تعزيز سبل التفاهم والحوار ونقاط التلاقي باعتبارها المسار الوحيد، للخروج من الأزمة السياسية الحالية، فضلاً عن أهمية إبعاد مؤسسات الدولة عن جميع أشكال الصراع السياسي".

وأشار إلى أنه "جرى استعراض أهم التطورات في مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء للحوار الوطني بما يمهّد الطريق أمام الكتل السياسية؛ للتوصل إلى اتفاقات وطنية تلبي طموح المواطنين في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق".

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