محاكم العراق تستأنف اعمالها بعد اضراب احتجاجي على محاصرة مبنى القضاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان المئات من اتباع التيار الصدري بدأوا، صباح امس الثلاثاء، بشكل مفاجئ بالتظاهر أمام مجلس القضاء الأعلى ونصب سرادق الاعتصام أمام مقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد في اطار الضغط عليه لحل مجلس النواب.

وعلى الفور عقد المجلس اجتماعا حضوريا والكترونيا قرر فيه تعليق اعمال القضاء والمحكمة الاتحادية العليا والمحاكم العراقية في عموم انحاء البلاد ردا على خطوة التيار الصدري.

وكشف المجلس عن تلقيه رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة، محملا الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية ازاء النتائج المترتبة على هذا التصرف.

وتزامنا مع تلك التطورات دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أنصاره الى الانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء والإبقاء على خيم الاعتصام، مما دفع مجلس القضاء الى العدول عن قراره واعلانه استئناف عمله مجددا.

/انتهى/