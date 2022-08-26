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٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٨:٤٤ م

عشرات الطائرات الحربية الصينية تقترب من جزيرة تايوان

عشرات الطائرات الحربية الصينية تقترب من جزيرة تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات التايوانية، اليوم الجمعة، اقتراب 35 طائرة و8 سفن حربية تابعة للجيش الصيني من الجزيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة في بيان لها على "تويتر": "حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي يوم 26 أغسطس، سجلت القوات التايوانية نشاط 35 طائرة و8 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في البحر والمجال الجوي بالقرب من تايوان".

وأشارت إلى أن 18 طائرة عبرت ما يسمى بـ "الخط المتوسط" لمضيق تايوان، منها 8 مقاتلات من طراز "سو-30"، وثلاث طائرات من طراز "جي- 11 اس"، وأربع طائرات "جي- 16 اس"، وثلاث طائرات "جي-10 اس".

ووفقا لها فإن تايوان أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، وأصدرت تحذيرات لاسلكية.

/انتهى/

رمز الخبر 1926173
https://ar.mehrnews.com/news/1926173/

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