طهران تتابع أوضاع المهاجرين المحاصرين في مياه البحر الأبيض المتوسط بجدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت إدارة العلاقات العامة بوزارة الخارجية الايرانية عقب نشر أخبار وصور لعدد من طالبي اللجوء يتجولون في المياه القريبة من اليونان، وكذلك أنباء غير مؤكدة بأن بعضهم إيرانيون. قامت وزارة الخارجية على الفور بمتابعة هذا الأمر وتمت متابعته بجدية من خلال سفيري بلادنا في أثينا وروما والاتصال بالسلطات المختصة في هذين البلدين.

وفي هذا الصدد أيضا، اعرب رئيس إدارة الحماية القنصلية القضائية بوزارة الخارجية، في اتصال هاتفي مع القائم بالأعمال اليوناني في طهران عن قلق الجمهورية الإسلامية الايرانية في هذا الصدد وطلب المزيد من المساعدة الجادة والتعاون من شرطة السواحل والسلطات ذات الصلة من اجل حل هذه المشكلة.

وتتابع وزارة الخارجية هذا الموضوع بحساسية وجدية.

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