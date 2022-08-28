إيران تدعم الحوارات السیاسیة والحلول السلمية في ليبيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وشدد على ضرورة وقف هذه النزاعات على الفور وحل الخلافات بين الأطراف المتصارعة على أساس الحفاظ على مصالح وأمن الشعب الليبي من خلال الحوار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس ومنع تصعيد التوتر وتطالبهم بإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي.

وأكد كنعاني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم عملية الحوارات السياسية والحلول السلمية التي تحافظ على الوحدة الوطنية والاستقرار وسلامة أراضي ليبيا وتوفر المطالب المشروعة لشعب هذا البلد من أجل التنمية والازدهار لليبيا.

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