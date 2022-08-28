  1. إيران
  2. السياسة
٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١:٤٩ م

الخارجية الايرانية؛

إيران تدعم الحوارات السیاسیة والحلول السلمية في ليبيا

إيران تدعم الحوارات السیاسیة والحلول السلمية في ليبيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم عملية الحوار السياسي والحلول السلمية التي تحافظ على الوحدة الوطنية والاستقرار وسلامة أراضي ليبيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وشدد على ضرورة وقف هذه النزاعات على الفور وحل الخلافات بين الأطراف المتصارعة على أساس الحفاظ على مصالح وأمن الشعب الليبي من خلال الحوار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس ومنع تصعيد التوتر وتطالبهم بإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي.

وأكد كنعاني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم عملية الحوارات السياسية والحلول السلمية التي تحافظ على الوحدة الوطنية والاستقرار وسلامة أراضي ليبيا وتوفر المطالب المشروعة لشعب هذا البلد من أجل التنمية والازدهار لليبيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1926205
https://ar.mehrnews.com/news/1926205/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات