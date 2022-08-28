إيران وروسيا يفوزان بالمركز الاول في منافسات الطائرات المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال الالعاب العسكرية الدولية لعام 2022 فازت إيران وروسيا بالمركز الأول بشكل مشترك، وبيلاروسيا بالمركز الثاني، وأرمينيا بالمركز الثالث.

وفي هذه المسابقة، تم اختيار أفضل طيار من فريق الجمهورية الإسلامية الايرانية، وأفضل فني من الفريق الروسي، وأفضل رياضي من الفريق الروسي، وأفضل رامي من الفريق الارميني .

وجدير بالذكر انه شاركت في هذه المسابقات عدة دول منها: إيران وروسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وايضا كان الهند وباكستان حاضران بصفة دول مراقبة في مسابقة الطائرات المسيرة الدولية لعام 2022 ، والتي استضافتها قوة الفضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية في مدينة كاشان.

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