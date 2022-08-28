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٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٢:٣٤ م

في الالعاب العسكرية الدولية لعام 2022؛

إيران وروسيا يفوزان بالمركز الاول في منافسات الطائرات المسيرة

إيران وروسيا يفوزان بالمركز الاول في منافسات الطائرات المسيرة

فاز الفريق الايراني والروسي بالمركز الاول في منافسات الطائرات المسيرة في الالعاب العسكرية الدولية لعام 2022.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال الالعاب العسكرية الدولية لعام 2022 فازت إيران وروسيا بالمركز الأول بشكل مشترك، وبيلاروسيا بالمركز الثاني، وأرمينيا بالمركز الثالث.

وفي هذه المسابقة، تم اختيار أفضل طيار من فريق الجمهورية الإسلامية الايرانية، وأفضل فني من الفريق الروسي، وأفضل رياضي من الفريق الروسي، وأفضل رامي من الفريق الارميني .

وجدير بالذكر انه شاركت في هذه المسابقات عدة دول منها: إيران وروسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وايضا كان الهند وباكستان حاضران بصفة دول مراقبة في مسابقة الطائرات المسيرة الدولية لعام 2022 ، والتي استضافتها قوة الفضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية في مدينة كاشان.

/انتهى/

رمز الخبر 1926206
https://ar.mehrnews.com/news/1926206/

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