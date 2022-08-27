إيران تحرز المركز الاول لمسابقة "القناص" بالالعاب العسكرية الدولية 2022

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احتل فريق القوات البرية لحرس الثورة الممثل للقوات المسلحة الايرانية المركز الأول في هذه المسابقة بفارق 40 نقطة عن صحاب مركز الوصافة وهو الصين بحضور فرق قوية في هذا المضمار كالصين وروسيا وأوزبكستان وبيلاروسيا وأذربيجان وزيمبابوي.

وحل فريق جمهورية الصين الشعبية في المركز الثاني بعد الجمهورية الإسلامية الايرانية.

كما احتل فريقا روسيا الاتحادية وجمهورية أوزبكستان المركز الثالث في مسابقة القناص العسكرية 2022 بنقاط متساوية بعد إيران والصين.

وفاز فريق القناص التابع للقوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية بالبطولة في جميع مراحل المسابقة الثلاث، الفردية والثنائية والجماعية.

ومن بين 20 قسمًا لهذه البطولة، احتل فريق الجمهورية الإسلامية المركز الأول في 16 قسمًا، ولم يتمكن سوى الصين وأوزبكستان من تجاوز الفرق المشاركة الأخرى في قسمين لكل منهما.

هذه النتيجة التي حصلت عليها القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية كممثل قوي للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية تعد رقما قياسيا خاصا لم يسبق له مثيل في مختلف فترات هذه البطولة حتى الآن.

يذكر ان الالعاب العسكرية الدولية 2022 تجري بمحورية روسيا وتنظم دول اخرى سائر المسابقات ومنها مسابقة "القناص" التي جرت في مدينة يزد وسط ايران.

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