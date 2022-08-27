تقنيات الطائرات المسيرة الإيرانية فريدة من نوعها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني، العميد صباحي فرد أشار خلال احياء ذكرى الـ 565 شهيدا من جيش الجمهورية الإسلامية بمحافظة قم إلى شجاعة القوات المسلحة خلال فترة الحرب المفروضة، قائلاً: "بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران ، اعتقد أعداء الجمهورية الاسلامية أن القوات المسلحة لبلدنا لم تكن قادرة على استخدام المعدات والأدوات العسكرية، بينما استطاع شبابنا من استعمال المعدات بشكل جيد خلال فترة الحرب المفروضة".

وفي إشارة إلى أهمية الدفاع الجوي، أكد: "لو لم يكتشف أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية القدرة والقوة العسكرية، لكانوا قد غزوا بلادنا عدة مرات"، مشدداً على أمتلاك ايران قوة لا يستهان بها بفضل شباب هذا البلد.

وأشار قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني إلى مناورة الجيش المشترك للطائرات بدون طيار 1401، وقال: "في هذا العرض، حلقت طائرات الجيش بدون طيار عدة مرات ونجحت في تنفيذ أحدث العمليات، وذلك باستخدام تقنيات فريدة من نوعها في العالم، مضيفاً: "لدينا طائرات بلا طيار مسلحة وجاهزة للدفاع عن الوطن".

وختم صباحي فرد بالقول: "إن قوة الردع في إيران الإسلامية عظيمة لدرجة أن أعداء النظام لا يفكرون حتى في مهاجمة بلادنا، وهنا أعد الأمة المتدينة والثورية بأن جنودها سيقفون حتى الموت من أجل الدفاع عن مبادئ وقيم الجمهورية الاسلامية".

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