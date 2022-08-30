الكعبي يعاهد المرجع الحائري لإنهاء الاحتلال واخراجه من ارض العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الموقع الاعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية أن الأمين العام للحركة أصدر بيانا أعرب فيه عن تقديره لشخصية آية الله العظمى السيد كاظم الحائري، ووصفه بأنه ركن من أركان مدرسة الشهيد الصدر الاول ووصية الشهيد الصدر الثاني.

وأعرب الشيخ الكعبي عن اعتزازه بسبب تلمذه على يد هذا المرجع الكبير، موضحا وجدنا السيد الحائري تقيا ورعا متواضعا زاهدا وبسيطا في معيشته وحياته متمكنا وكبيرا في علمه ومعرفته.

وتابع أن ما أصدره السيد الحائري من بيان باعتزال المرجعية ورسم الخطوط الواضحة لمقلدية ومريديه يعد درسا بليغا واضحا، مضيفا أنه ليس غريبا على علماء الامة الاسلامية نكرانهم لذاتهم وتورعهم في دينهم ودين الناس.

وابتهل الشيخ الكعبي الى الله تعالى بالشفاء العاجل وطول العمر لآية الله الحائري، مصرحا نعاهده بالالتزام بوصاياه والتي هي امتداد لوصايا شهيدنا الصدر المقدس وأن نعمل بكل وسعنا وجهدنا لانهاء الاحتلال واخراجه من العراق الابي مدحورا ذليلا.

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