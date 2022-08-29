قيادة العمليات المشتركة بالعراق تفرض حظر تجول في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أغلقت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، مدخل بغداد الجنوبي، وقال مصدر أمني، إن "القوات الامنية أغلقت مدخل بغداد الجنوبي"، وبين أن "هذا الأجراء يأتي ضمن خطة حظر التجوال".

ودعت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، وقال بيان للعمليات المشتركة، إن "القوات الأمنية تدعو المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء"، مؤكدة انها "التزمت اعلى درجات ضبط النفس والتعامل الاخوي لمنع التصادم او اراقة الدم العراقي".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والاملاك العامة والخاصة"، مشيراً الى أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين"، مؤكداً أن "القوات الامنية ستقوم بواجبها في حماية الامن والاستقرار".

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