الصدر يطالب أنصاره بالخروج من ساحات الاعتصام خلال ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه السيد الصدر خطابه في مؤتمره الصحفي، للقوات الامنية بتوجيه الشكر لها وللحشد الشعبي التي وقفت الحياد، ووصف الثورة قائلا: ان الثورة التي يشوبها العنف والقتل ليست بثورة.

وطالب السد الصدر انصاره بالانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وإلغاء الاعتصام، قائلا: كنت آمل أن تكون المظاهرة سلمية فبئست الثورة هذه.

وانتقد السيد الصدر ثورة التيار الصدري كما انتقدت سابقا ثورة تشرين، وقال: ان سفك الدم العراقي حرام، مهددا بالقول "إذا لم ينسحب أنصار التيار الصدري خلال 60 دقيقة سأعتزل من التيار.

وحول تدخله بالسياسة جدد السيد مقتدى الصدر قوله: لا دخل لي بالسياسة بعد الآن واعتزالي من السياسة أصبح نهائيا.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها قررت رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات، بعد انسحاب المسلحين من المنطقة الخضراء.

وأن المسلحين بدأوا بالانسحاب مباشرة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للصدر الذي دعاهم بالخروج من المنطقة الخضراء خلال 60 دقيقة.

وثمن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى وقف العنف.

وقال مصطفى الكاظمي: "دعوة سماحة السيد مقتدى الصدر إلى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراق".

وأضاف الكاظمي: "كلمة سماحته تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق، والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني، والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات".

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