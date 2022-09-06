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٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٨:٣٨ ص

ردا على بوريل؛

اوليانوف: ايران لاتقبل بتوافق فيه ثغرات وغموض

اوليانوف: ايران لاتقبل بتوافق فيه ثغرات وغموض

قال مندوب روسيا في مفاوضات فيينا ميخائيل اوليانوف، على اوروبا ان لاتنسى بان اميركا هي المسؤولة عن الوضع الحالي للاتفاق النووي، واكد ان ايران لاتقبل بالتأكيد بوجود ثغرات وغموض في الاتفاق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء موقف اوليانوف ردا على تصريح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل امس الاثنين، والذي قال فيه بأنه اصبح أقل تفاؤلا إزاء إحياء سريع للاتفاق النووي الإيراني.

وقال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف في تغريدة على صفحته في تويتر فجر اليوم الثلاثاء: من المعلوم ان ايران سوف لن تقبل بوجود ثغرات وغموض (في الاتفاق). بالطبع لست مطمئنا كثيرا بأن الاتحاد الاوروبي قد نسي من هو المسؤول عن الوضع الحالي.

وكان جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي صرح للصحفيين امس الاثنين في بروكسل "يؤسفني أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة... إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن".

وتابع بوريل تصريحاته من دون الاشاره الى العراقيل الاميركية : "مفاوضات إيران النووية اخذت تنحرف وتبتعد عن التناغم ".

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "ما زلت اواصل محادثاتي مع المشاركين في الاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف بوريل: "اليوم، لدي ثقة أقل في أن الاتفاق النووي الإيراني سيصل الى نتيجة ".

وعقدت الجولة الجديدة من المحادثات بشأن رفع الحظر عن إيران في فيينا قبل أسابيع قليلة. وعقدت هذه الجولة من المفاوضات بعد أن ادعى جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، أنه طرح حزمة مقترحات جديدة على الطاولة تحتوي على حلول محدثة فيما يتعلق برفع الحظر وخطوات إيران النووية.

/انتهى/

رمز الخبر 1926405
https://ar.mehrnews.com/news/1926405/

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