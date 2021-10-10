اوليانوف: امريكا استغرقت شهرين للتحضير لمحادثات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، رد يوم الأحد على الاتهامات الموجهة لايران بزعم التباطؤ في استئناف المفاوضات النووية في فيينا.

وكتب ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: "من أجل الدقة، لا ينبغي أن ننسى أن الحكومة الإيرانية الجديدة تشكلت في نهاية آب / أغسطس بمعنى انه مضى أقل من شهرين، مشيراً إلى ان الولايات المتحدة استغرقت شهرين للتحضير لمحادثات فيينا (لإحياء الاتفاق النووي).

وجدير بالذكر ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اكد يوم الجمعة ان ايران تعتزم العودة لمفاوضات فيينا وقال: "اننا نقترب من الوصول الى حصيلة نهائية في الحكومة الجديدة (حول مراجعة جولات المفاوضات السابقة)".

واضاف: ان من المهم جدا للحكومة الجديدة التي هي حكومة عملية وتسعى لتحقيق النتائج، بان يتم ضمان مصالح وحقوق الشعب الايراني بصورة كاملة في المفاوضات.