أوليانوف: مفاوضات فيينا تمضي قدما إلى الأمام

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أوليانوف كتب في تغريدة على تويتر مساء الأربعاء: التقيت روبرت مالي ، المبعوث الأميركي في الشان الايراني. كالعادة ، أجرينا مناقشة بناءة حول أصعب القضايا المتبقية التي يتعين حلها خلال مفاوضات فيينا. الانطباع هو ان المفاوضات تمضي الى الامام قدما.

وانطلقت اجتماعات اليوم الثالث عشر لمفاوضات الجولة الثامنة في فيينا يوم امس الاربعاء بلقاء مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا، ومن ثم جرت محادثات بين باقري ومندوبي الدول الاوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا والمانيا.

وتقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية واميركا بعرض وجهات نظرهما بصورة نصوص خطية غير رسمية حول القضايا الاربع؛ رفع الحظر، الاطمئنان الى رفع الحظر، التعهدات النووية، التحقق من رفع الحظر، حيث تقوم الوفود بدراسة هذه النصوص في الوقت الحاضر.

واكد باقري بان نقاط الخلاف في مسودة الاتفاق آيلة الى الانخفاض وان المفاوضات ماضية الى الامام قدما. كبيرا المفاوضين الروسي والصيني يدعمان مواقف ايران ويؤكدان بان المفاوضات ستتابع حتى الوصول الى اتفاق.

المندوب الصيني لمفاوضات فيينا "وانغ كوان" قال حول مسيرة المفاوضات ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بتقديمها افكارا جديدة وشاملة تؤدي دورا بناء جدا في المفاوضات.

واضاف: ان الصين تدعم مطالب ايران المنطقية في مجال الانشطة النووية مادامت لا تاتي في اطار انتشار الاسلحة النووية.

واكد بان الصين ستواصل دعمها لايران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

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