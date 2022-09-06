أمریکا لا یمکنها مواجهة الجمهورية الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة تعبئة المستضعفين "البسيج"، العميد سليماني، أشار في حديث له اليوم الثلاثاء، خلال مراسم تخليد ذكرى شهداء الحكومة، أن القوة التي ظهرت في الحجاز على اساس الاسلام استسلمت لها القوى الكبرى آنذاك ولم تستطع المقاومة امامها وتحملت الهزيمة فيما انتشر الاسلام الى سائر ارجاء العالم.

وتابع: "ان الثورة الاسلامية أيضا انتصرت في ظروف كانت أجهزة المخابرات الاميركية لم تتصور انتصارها، فيما أسقط الامام الخميني (رض) ومن خلال الاعتماد على القوة الناعمة نظام بهلوي الذي كان يحرس مصالح الغرب في المنطقة".

وأكد على: "ان الثورة الاسلامية في ايران اليوم ناهضة بحيث يعجز نظام الهيمنة عن مواجهة قوتها الناعمة رغم اعتماده على القوة الخشنة".

ولفت رئيس منظمة "البسيج" الى تغيير هندسة القوة في العالم، مشيراً إلى أن اميركا تهيمن على 25% من اقتصاد العالم واكثر من 50% من القوة العسكرية في العالم اضافة الى ان الكثير من الدول اصبحت حليفة للمسؤولين الاميركان الا انه ورغم ذلك فإنها لن تستطيع المقاومة أمام قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية لان قوتها نابعة من قوة الاسلام الناعمة ومعتمدة على جماهير الشعب ولهذا السبب يواجه الاميركيون ازمة الخطاب الحضاري ويمكن اعتبار هذا الامر بداية لزوال اميركا.

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