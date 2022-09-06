رئيسي: ايران تنتهج سياسة الارتقاء بالعلاقات مع امريكا اللاتينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني "اية الله رئيسي" ادلى بهذا التصريح خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وزير النقل الفنزويلي "رامون بلاسكيس" الذي يزور طهران بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية هذا البلد.

وفيما نوّه بمسيرة التقدم السريعة التي تشهده كاراكاس اليوم، اعتبر رئيس الجمهورية، ايران بانها صديقة فترة الصعاب مع فنزويلا. واضاف: اننا على استعداد لتوسيع نطاق التعاون في جميع المجالات ولاسيما التجارية والتقنية والعلمية والطاقة مع فنزويلا.

واعرب مبعوث الرئيس الفنزويلي الخاص، عن ارتياحه لمستوى التعاون المتنامي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا على حرص كاراكاس في الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية وتجارة الترانزيت مع طهران.

ودعا "بلاسكيس" خلال هذا اللقاء مع "رئيسي" اليوم، الى تطوير التعاون الايراني -الفنزويلي في مجال الخدمات الهندسية والفنية؛ منوها بالتقدم الذي حققته الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص. كما سلّم رسالة من رئيس جمهورية فنزيولا "نيكولاس مادورو" الى نظيره الايراني "سيد ابراهيم رئيسي".

/انتهى/