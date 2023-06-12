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١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١٠:١٧ م

الرئيس الإيراني يصل كاراكاس

الرئيس الإيراني يصل كاراكاس

وصل الرئيس الايران الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، الى العاصمة الفنزويلية كاراكاس؛ في زيارة رسمية جاءت تلبية لدعوة نظيره الفنزويلي "نيكولاس مادورو".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، وصل الى مطار كاراكاس الدولي، مساء اليوم حسب التوقيت المحلي، حيث كان في استقباله وزير الخارجية الفنزويلي.

وبدا "رئيسي" على راس وفد رفيع، جولة الى 3 دول بمنطقة امريكا اللاتينية، حيث تشكل فنزويلا محطته الاولى، ومنها سيغادر الى كوبا ونيكاراغوا.

وتاتي زيارة الرئيس الايراني الحالية الى فنزويلا بدعوة نظيره الفنزويلي "نيكولاس مادورو "، بهدف توسيع العلاقات بين البلدين.

وتقام خلال الساعات القليلة القادمة بقصر "ميرافلورس" في كاراكاس، مراسم استقبال رسمية لـ"اية الله رئيسي"، بحضور "مادورو".

/انتهى /

رمز الخبر 1934007

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