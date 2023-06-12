الرئيس الإيراني يصل كاراكاس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، وصل الى مطار كاراكاس الدولي، مساء اليوم حسب التوقيت المحلي، حيث كان في استقباله وزير الخارجية الفنزويلي.

وبدا "رئيسي" على راس وفد رفيع، جولة الى 3 دول بمنطقة امريكا اللاتينية، حيث تشكل فنزويلا محطته الاولى، ومنها سيغادر الى كوبا ونيكاراغوا.

وتاتي زيارة الرئيس الايراني الحالية الى فنزويلا بدعوة نظيره الفنزويلي "نيكولاس مادورو "، بهدف توسيع العلاقات بين البلدين.

وتقام خلال الساعات القليلة القادمة بقصر "ميرافلورس" في كاراكاس، مراسم استقبال رسمية لـ"اية الله رئيسي"، بحضور "مادورو".

/انتهى /