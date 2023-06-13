وزيرا خارجية إيران وفنزويلا يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بحث وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، اليوم الاربعاء في كاراكاس، مع نظيره الفنزويلي "ايفان جيل بينتو"، القضايا الثنائية واهم المواضيع التي تهم البلدين على الصعيد الدولي.

هذا اللقاء، جاء على امتداد اللقاءات والمباحثات الجارية في كاراكاس، بين الوفد الايراني رفيع المستوى الذي يقود رئيس الجمهورية "اية الله رئيسي"، الى هذا البلد.

علما ان اعضاء الوفد الايراني الذي يضم جمعا من كبار مسؤولي البلاد، ابرم والجانب الفنزويلي اليوم الثلاثاء، على 19 وثيقة للتعاون الثنائي بحضور رئيسي البلدين "آية الله ابراهيم رئيسي" و"نيكولاس مادورو".

مذكرات التعاون هذه، شملت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والتأمين، والنقل البحري، والتعليم العالي، والزراعة، والأدوية والطب، والثقافة، وقطاع التعدين.

ووصل "رئيسي"، امس الاثنين حسب التوقيت المحلي، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، يرافقه وفد رفيع المستوى، حيث توجه الى مقبرة "سيمون بوليفار" زعيم ثورات التحرر بأمريكا اللاتينية، وقدم اكليلا من الزهور؛ مشيدا بنضالات هذا القائد البوليفاري ضد الاستعمار، كما وقع على سجل الذكريات المخصص لزواره.

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