مباحثات ايرانية - عراقية تتناول الاوضاع السياسية وانجاح زيارة الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مكتب الكاظمي قال في بيان، ان" الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر".

وأكد مخبر، "أهمية مبادرة الحوار الوطني وجهود الحكومة العراقية في تقريب وجهات النظر، مشيداً بمنهج الحكمة والعقلانية في معالجة الأزمة السياسية في العراق".

وجرى خلال الاتصال "التباحث في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وبما يصب في مصلحة شعبي البلدين الجارين، وبحث أيضاً أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وتطرق الاتصال إلى "جهود الحكومة بمختلف مؤسساتها في تقديم التسهيلات والحماية الأمنية لجميع الزائرين الذين يحيون أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في مدينة كربلاء المقدسة".

المصدر: المعلومة

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