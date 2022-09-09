الرئيس الإيراني يوعز لوزير الداخلية بحل مشاكل زوار الأربعين وتقديم أفضل الخدمات لهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني آية الله السيد "إبراهيم رئيسي" اطلع اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع "أحمد وحيدي" على كيفية تقديم الخدمات لزوار الأربعين الحسيني خاصة على الحدود البرية.

وبدوره قدم وزير الداخلية الذي سافر، أمس الخميس، إلى العراق تقريراً عن المباحثات التي جرت بينه وبين المسئولين العراقيين بشان أوضاع وشروط نقل زوار الأربعين، لا سيما ظروف العبور على الحدود البرية ذلك لتسهيل زيارة الأربعين.

و أكد الرئيس الإيراني آية الله رئيسي، خلال الاتصال، على ضرورة تقديم خدمات أفضل للزوار والعمل على حل مشاكلهم.

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