منتخب الناشئة الايراني للتايكواندو يفوز بلقب الوصافة في بطولة اسيا

وافادت وكالة مهر للأنباء، بأنه في منافسات اليوم الثاني والاخير من النسخة الثالثة عشرة لبطولة آسيا للتايكوندو للناشئين، التي أُقيمت في مدينة "كوچينغ" الماليزية، شارك متنافسون من ٣٦ دولة؛ الفتيان في الأوزان : ٥١-، ٥٥-، ٥٩-، ٦٨-، و٧٨- كيلوغرام، بينما تنافست الفتيات في الأوزان : ٤٤-، ٤٦-، ٤٩-، ٥٥-، و٦٨- كيلوغرام.

وكان حصاد المنتخب الايراني من هذه المنافسات، على الشكل التالي : -

- 4 ميداليات ذهبية لكل من : مهدي رزمیان، امیر محمد نصیر احمدي، امیر رضا رحماني ‌زادة، وزهراء فلاح،

- فضيتان للاعبين : مبين عليبور، وفاطمة اسكندرنيا،

- برونزيتان لكل من اللاعبين : سید علي حسیني، وساینا علیبور.

وبهذه النتيجة، فقد احرز المنتخب الايراني لتايكواندو الناشئين، لقب الوصافة على مستوى قارة اسيا.