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١١‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٨:٤٤ م

خلال زيارتها لشيراز؛

وزيرة الثقافة السورية تلتقي المسؤولین وتزور الأماكن التاريخية في مدينة فارس

وزيرة الثقافة السورية تلتقي المسؤولین وتزور الأماكن التاريخية في مدينة فارس

قامت وزيرة الثقافة السورية، لبانة مشوح، اليوم الأحد، باجراء جولة على الأماكن التاريخية والسياحية في مدينة شيراز خلال زيارتها لمحافظة فارس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزيرة الثقافة السورية، لبانة مشوح، قامت اليوم الأحد، بزيارة الأماكن التاريخية والمعالم الثقافية والدينية في شيراز خلال زيارتها لمحافظة فارس، كما ستقوم الوزيرة السورية بلقاء المسؤولين الثقافيين والسياسيين خلال زيارتها التي تستغرق يومًا واحدًا إلى شيراز.

وخلال هذه الزيارة، قامت وزيرة الثقافة السورية بزيارة مرقد شاهجراغ (عليه السلام)، وقبر حافظ شيرازي و قبر سعدي شيرازي، وحديقة إرم و سوق مشير و مسجد ناصر الملك و مجمع برسيبوليس العالمي ، ومعلم "نقش رستم" وضريح علي بن حمزة.

ويرافق وزيرة الثقافة السورية في هذه الزيارة، مدير عام الثقافة والإرشاد الإسلامي في فارس، حميد رضا قاني.

/انتهى/

رمز الخبر 1926507
https://ar.mehrnews.com/news/1926507/

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