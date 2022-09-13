السفير الإيراني في روسيا يلتقي رئيس حركة "حماس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ناقش جلالي وهنیة الذي يزور موسكو منذ 4 ايام، في اللقاء آخر تطورات الساحة السياسية والوضع الميداني في فلسطين وزيادة كيان الفصل العنصري في فلسطين اعماله الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني الاعزل.

ويشار إلى أن زيارة وفد حماس الذي يتألف من المساعد السياسي لرئيس الحركة صالح العاروري، وموسی ابومرزوق، و ماهر صلاح، الى موسكو تمت تلبية لدعوة رسمية وجهتها وزارة الخارجية الروسية.

وناقش هنية ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في لقائهما التطورات الجارية في غرب آسيا والقضية الفلسطينية حيث أكد الجانب الروسي ضرورة احياء الوحدة الوطنية في فلسطين بأسرع وقت ممكن.

واعتبر لافروف أن السبيل الوحيد لحل النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي هو الاحتكام الى القوانين الدولية القائمة على قرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

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