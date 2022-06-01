لافروف يلتقي نظيره السعودي ويبحث معه التعاون الاقتصادي وقضايا إقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب وزارة الخارجية الروسية، فقد شدد الطرفان على "تناغم المقاربات بين موسكو والرياض لحل أزمات الشرق الأوسط المزمنة، وفي المقام الأول فلسطين، وذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وناقش الوزيران توسيع التعاون الاقتصادي بين موسكو والرياض، واتفقا على "مواصلة العمل لمشروعات واعدة، بما في ذلك التقنيات العالية، والطاقة النووية".

وكذلك، ناقش الرجلان "أثر التعاون بين موسكو والرياض بصيغة أوبك+ في سوق الطاقة العالمية"، مشيدين بـ"الأثر التطبيعي الذي يحدثه التنسيق الوثيق بين البلدين في هذا المجال المهم إستراتيجياً".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنّ لافروف أبلغ نظيره السعودي "تقدم العملية العسكرية الخاصة، التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا ومهماتها".

وكان لافروف وصل إلى السعودية أمس الثلاثاء، ومن المخطط أن يشارك الوزير الروسي في الاجتماع الوزاري الذي يعقده مجلس التعاون لدول الخليج في الرياض اليوم الأربعاء. ووفقاً لوزارة الخارجية الروسية، من المقرر عقد اجتماعات ثنائية على هامش الاجتماع مع جميع المشاركين تقريباً في هذا المجلس.

يذكر أنّ لافروف زار البحرين الاثنين الماضي، حيث بحث وزير الخارجية الروسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

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