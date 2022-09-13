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١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٧:٤٤ م

وفد أمني عراقي يزور إيران لتسهيل دخول الزائرين

وفد أمني عراقي يزور إيران لتسهيل دخول الزائرين

زار وفد أمني عراقي، الیوم الثلاثاء، الجمهورية الاسلامية لتنظيم وتسهيل دخول الزائرين الوافدين عبر منفذ الشلامجة الحدودي بعد اكتظاظه بالزائرين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه الحشد الشعبي العراقي، قال في بياناً له اليوم الثلاثاء أن الوفد ضم رئيس المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي ومدير مديرية العلاقات والمنافذ الحدودية في الحشد الشعبي محمد ثجيل دريج واللواء الركن علي الماجدي قائد عمليات البصرة ومدير منفذ الشلامجة الحدودي، حيث كان في استقبالهم قائد حرس الحدود في الجمهورية الإسلامية والقنصل الإيراني المنسق بين الجانبين الإيراني والعراقي.

وبحث الجانبان العراقي والايراني، بحسب البيان، "التعاون والتنسيق لتسهيل وتنظيم دخول الزائرين الوافدين لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وفق السياقات المتعارف عليها بين البلدين".

/انتهى/

رمز الخبر 1926525
https://ar.mehrnews.com/news/1926525/

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