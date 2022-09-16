الأمين العام لحزب الله يستقبل رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض والوفد المرافق له

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه، جرى خلال اللقاء جمعهما، استعراض آخر الأوضاع السياسية في المنطقة عموما ‏وفي اليمن خصوصا فيما يتعلق بمفاوضات الهدنة القائمة والتطورات الميدانية ‏وآفاق الحلول المطروحة.‏

وكان السيد حسن نصر الله قال سابقا في مقابلة مع شبكة الميادين: "في الحرب على اليمن، حزب الله ليس مؤهلا للعب دور الوساطة؛ لأننا طرف مع السيد عبد الملك الحوثي مع الشعب اليمني، وحركة أنصار الله".

يذكر ان السعودية شنت عدوانا عسكريا على اليمن عام 2015. وفرضت الحصار على هذا البلد؛ وذلك بهدف اعادة الرئيس اليمني المستقيل 'عبد ربه منصور هادي' إلى السلطة.

ولم يسفر العدوان السعودي عن أي نتائج غير جرائم القتل التي طالت 12 الف يمني وعشرات آلاف من المصابين الى جانب تشريد الملايين من اليمنيين وتدمير البني التحتية لهذا البلد.

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