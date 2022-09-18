ممر "الشمال – جنوب" يحظى بأهمية في توسيع العلاقات بين إيران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال الاجتماع الاقتصادي المشترك، الذي عقد اليوم الاحد في مدينة تبريز (مركز محافظة اذربايجان الشرقية – شمال غرب) بحضور الرئيس التتارستاني ورئيس المحافظة،عابدين خرم.

واكد مينيخانوف، على جهود بلاده الهادفة الى ربط تتارستان بممر الشمال – جنوب، من اجل تعزيز عمليات الصادرات والاستيراد مع ايران وسائر البلدان.

وأشار في هذا الاطار، الى "الميزات البارزة جدا" والتي تتحقق بتفعيل دور هذا الممر التجاري، وبالتالي توفير الارضية المناسبة لاستيراد وتصدير انواع السلع عبر شمال ايران باتجاه الدول الاخرى والمياة الحرة.

وقال الرئيس التتارستاني : "ان الهدف من زيارتي والوفد المرافق الى مدينة تبريز، هو توسيع العلاقات الاقتصادية والبحث عن السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين هذه المدينة الايرانية ومدينة "غازان"، داعيا الى تبنى مشاريع مشتركة بمشاركة القطاعات المختلفة التجارية والانتاجية من كلا الجانبين".

كما اعرب عن ارتياحه للعلاقات الايرانية الروسية التي شهدت المزيد من التوسع خلال الفترة الاخيرة.

ولفت مينيخانوف خلال الاجتماع، بتوفر الفرص لتطوير التعاون بين جمهورية تتارستان مع محافظة اذربايجان الشرقية، وبما يشمل مجالات الانتاج البتروكيمياوي وصناعة السيارات والاجهزة الميكانيكية والمنتجات المعرفية والطبية والعلاجية وايضا مجالات التعليم العالي والسياحة والانتاج الزراعي.

الى ذلك، اكد محافظ اذربايجان الشرقية على وجود طاقات وفيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والصناعية لدى هذه المحافظة الشمال غربية الايرانية.

وصرح خرم، خلال الاجتماع المشترك مع الوفد التتارستاني اليوم، ان توسيع العلاقات بين مدينتي تبريز وغازان من شانه ان يتم في اطار السياسات العريضة الايرانية والروسية، ويشكل المحرك الذي يعزز الاواصر بين هذين البلدين؛ مضيفا ان ان ظروف الحظر المفروضة على طهران وموسكو تقتضي الجهود المشتركة لتطوير التعاون وتوسيع العلاقات بينهما اكثر فاكثر.

وتابع هذا المسؤول، ان محافظة اذربايجان الشرقية ترغب في تنمية العلاقات مع جمهورية تتارستان الروسية، وبما يشمل تفعيل ممر الشمال –جنوب التجاري، والاستثمارات الثنائية وحل المشاكل المتعلقة بالتجارة وتنظيم رحلات مباشرة بين مدينتي تبريز وغازان، وتوفير خطوط إنتاجية في مجالات الأجهزة المنزلية والخرسانة والحديد والزجاج والصناعات الغذائية، والنفط والبتروكيماويات، والزراعة خارج الحدود الإقليمية وتربية الماشية، والتعاون الثنائي في إنشاء مدن ومناطق صناعية مختلفة، ورصد استثمارات في منطقة أرس التجارية الحرة والعمل على تطوير السياحة العلاجية بين البلدين.

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