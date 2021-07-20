اتفاق بين ايران وروسيا لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه في تصريح ادلى به فتاح على هامش اجتماعه اليوم الاثنين في طهران بمحافظ آستراخان ايغور بابوشكين والسفير الروسي لدى ايران ليفان جاغاريان، اشار الى نتائج المحادثات التي اجريت بين مؤسسة المستضعفين والوفد الروسي قائلا: ان محادثات اجريت خلال الاشهر الاخيرة بين مؤسسة المستضعفين ومسؤولي محافظة آستراخان الروسية ، وعلى اثرها قام وفد من هذه المحافظة بزيارة طهران.

واضاف: تقرر خلال المحادثات التي ستستمر لغاية يوم غد تنظيم بروتوكول شامل بين مؤسسة المستضعفين ومسؤولي محافظة آستراخان ليتم توقيعه من قبل المسؤولين الرسميين في البلدين من اجل إعداد تمهيداته التنفيذية سريعا.

واوضح فتاح بان هذه المحادثات تجري في اطار العلاقات الرسمية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي واضاف: نظرا للطاقات الكبيرة المتوفرة لدى الطرفين فان ارادتهما مبنية على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وان تعزيز التعاون في مختلف المجالات ومنها ممر "شمال-جنوب" الموقع من قبل قادة البلدين يمكنه ضمان مصالح الطرفين.

واشار رئيس مؤسسة المستضعفين الى طاقات منطقة لوتوس في محافظة آستراخان الروسية للمزيد من حضور الشركات الايرانية فيها واضاف: انه تم خلال المحادثات دراسة طاقات الطرفين في مجالات النقل والموانئ والقطاعات التجارية والزراعية وتقرر عقد الاجتماع القادم في مدينة رشت مركز محافظة كيلان شمال ايران.

وصرح بان المؤسسة تمتلك في ميناء "الشهيد رجائي" (جنوب) امكانيات منقطعة النظير في مجال الشحن والتفريغ ولها ايضا قدرات جيدة في مجال نقل السلع نظرا لتواجدها في ميناء جابهار (جنوب شرق) وامكانيات الملاحة البحرية في بحر قزوين (شمال) وسكك الحديد وغير ذلك.

وقال فتاح انه تقرر خلال المحادثات ان يبدا التعاون في مجال النقل بطاقة تعادل 2 مليون طن من السلع من الشمال الى الجنوب وبالعكس وامكانية رفع ذلك في خطوة قادمة الى 5 ملايين طن ومن ثم الى 20 مليون طن.

*محافظ آستراخان

من جانبه قال محافظ آستراخان ان لهذه المحافظة تعاونا جيدا مع الشركات التجارية والاقتصادية الايرانية وهنالك في الوقت الحاضر شركات تنشط في المحافظة باستثمارات ايرانية فضلا عن غرفة التجارة الايرانية وبنك ايراني.

واضاف: ان المحادثات بين الطرفين اجريت في مجالات التعاون الزراعي والصناعات التحويلية وصناعة السفن وغيرها، ولحسن الحظ ان هنالك آفاقا جيدة لتطوير التعاون المشترك.

المصدر: ارنا

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