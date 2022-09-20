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٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١:٠١ م

على رأس وفد رفيع المستوى؛

رئيس جمهورية تتارستان یصل الی طهران

رئيس جمهورية تتارستان یصل الی طهران

وصل رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، الی العاصمة الايرانية طهران مساء الاثنين. على رأس وفد رفيع المستوى يضم 60 شخصا، من بينهم عدد من الوزراء والمساعدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يضم الوفد المرافق لرئيس جمهورية تتارستان، وزراء الصناعة، والزراعة، والثقافة، والطرق والمواصلات، والتربية والعلوم، والعمل والاشغال، ومساعد الرئيس وعدد من مدراء الشركات التجارية والصناعية في هذا البلد.

ومن المقرر ان يلتقي مينيخانوف، خلال هذه الزیارة، النائب الاول للرئيس الايراني محمد خبر ووزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا فاطمي أمين، كما يتفقد شركة "ايران خودرو" لصناعة السیارات ومجموعة 'مبنا' الصناعية.

تجدر الاشارة الى أن رئيس جمهورية تتارستان،بدء زيارته للجمهورية الاسلامية الايرانية يوم الاحد الماضي، بزيارة مدينة تبريز (مركز محافظة اذربايجان شرق – شمال غرب)، ثم مدينة جرجان مركز محافظة كلستان (شمال) يوم أمس الاثنين.

/انتهى/

رمز الخبر 1926636
https://ar.mehrnews.com/news/1926636/

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