حوالي 600 الف زائر يتوجهون الى مشهد لزيارة مرقد الامام الرضا (ع) مشيا على الاقدام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث بإسم جمعية خدام زوار الامام الرضا (ع) سيرا على الاقدام "حسین رضائي" عن زيادة عدد الزوار المشاة لمرقده في الايام العشرة الاخيرة من شهر صفر قياسا لنفس الفترة من العامين الماضيين، وأكد أن حوالي 600 الف زائر غادروا مدينة تربت حيدرية في طريقهم الى مشهد المقدسة لزيارة مرقد الامام الرضا (ع) بمناسبة قرب حلول ذكرى استشهاده.

وتابع رضائي ان 108 قافلة غادرت محافظتي كلستان ومازندران ومدينة قائن وغيرها وستصل الى مدينة مشهد المقدسة مع حلول ذكرى استشهاد هذا الامام الهمام.

وشدد " رضائي" على أنه تم اقامة 20 موكب في مدينة تربت حيدرية في العام الجاري لاستقبال واستضافة 10 آلاف شخص، موضحا أن عدد الزوار المشاة من هذه المدينة الى مشهد بلغ حوالي 600 الف شخص.

وقال هذا المسؤول: سيتم اقامة 343 محطة استقبال للزوار وتقديم الخدمات لهم في عدة مناطق في طريق مدينة تربت حيدرية الى مشهد المقدسة، حيث من المتوقع أن يتولى 20 الف شخص تقديم الخدمات لهؤلاء الزوار في مشهد.

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