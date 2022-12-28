محمد إسلامي: یتم تنسيق سفر مسؤولي وكالة الطاقة الذریة إلى إيران بعد عطلة يناير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية"محمد إسلامي" ان إنتاج الأدوية المشعة بمشتقات الماء الثقيل مدرج على جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية، مضيفا أن الشركة الإيرانية الوحيدة في هذا المجال تخضع للحظر، مما يدل على أن أرواح البشر لا قيمة لها عند من فرضوا الحظر على إيران.

وأشار "محمد إسلامي" اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء إلى إنتاج الأدوية المشعة كأحد الإنجازات المهمة لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية وقال: هناك مليون مريض يستخدمون هذه الادوية سنويا.

وتابع: لو لم يكن لدينا دورة وقود نووي فلم يكن باستطاعتنا إنتاج الأدوية المشعة في البلاد.

واضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية أن الشركة الإيرانية الوحيدة في مجال إنتاج هذه الأدوية تخضع للحظر، وهذا يدل على أن حياة البشر لا قيمة لها بالنسبة لمن فرضوا هذا الحظر والذين يستمرون بذلك.

واعتبر إسلامي لحسن الحظ برنامجنا التنموي نشط بالكامل. أحدهما في مجال إنتاج المنتجات لاستخدامها في قطاع المعالجة، لأن الأدوية الإشعاعية لها وظيفتان؛ تشخيصي وعلاجي. في قسم التشخيص، كشفنا مؤخرًا عن عينة خلال أسبوع البحث.

وأضاف: ان العلاج الكيميائي له آثار جانبية على مرضى السرطان، لذا نفضل استخدام العلاج الإشعاعي.

وأشار مساعد رئيس الجمهورية إلى أن إنتاج الأدوية الجديدة من مشتقات الماء الثقيل مدرج على جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية الايرانية.

كما اعلن إسلامي عن استعداد الطرف الاخر للتفاوض و من المفترض أن يتم التنسيق لها بعد عطلة يناير.

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