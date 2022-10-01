  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠١‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٤:٠٨ م

تركيا تعلق على قرار انضمام 4 مناطق اوكرانية لروسيا

تركيا تعلق على قرار انضمام 4 مناطق اوكرانية لروسيا

أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها قرار انضمام 4 مناطق إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زاباروجيه وخيرسون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الخارجية في بيان: "لا يمكننا قبول هذا القرار الذي يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي الراسخة".

وأشار البيان إلى أن: "تركيا لم تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في استفتاء غير شرعي أجرته في عام 2014، وشددت في كل مناسبة على دعمها القوي لسلامة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها".

وأردف البيان:"تماشيا مع هذا الموقف الذي اتخذناه في عام 2014، نرفض قرار روسيا بضم مناطق دونيتسك، ولوغانسك، وخيرسون، وزاباروجيه الأوكرانية".

وشددت الخارجية بالقول:"لا يمكننا قبول هذا القرار الذي يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي الراسخة، ونجدد دعمنا لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية التي اتخذت أبعادا أكثر خطورة، على أساس السلام العادل الذي يمكن التوصل إليه من خلال المفاوضات".

/انتهى/

رمز الخبر 1926871
https://ar.mehrnews.com/news/1926871/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات