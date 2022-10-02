الجماعات الإرهابية ستشهد قريبًا نتائج أعمالها المشينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال وزير الامن الايراني حجة الإسلام سيد إسماعيل خطيب خلال بيان: على الجماعات الإرهابية المنتسبة إلى الغطرسة العالمية أن تعلم أنها قريباً سوف ترى نتائج أفعاله المخزية والفوضى والإرهاب.

واكد خطيب إن الجهود العظيمة والمجيدة لذلك الشهيد الكريم في مجالات الدفاع عن الثورة والنظام الإسلامي المقدس والحفاظ على أمن هذه الأرض وسلامها في مواجهة الإرهاب التكفيري وأعداء الأمة الإسلامية ستبقى إلى الأبد وستلهم المتحمسين.

وأشار الى استشهاد هذا المجاهد في سبيل الله، مؤكدا اصرار قوات حرس الثورة الاسلامية والقوى المخلصة في الدفاع عن ايران في التصدي لكل الذين يريدون اثارة الفرقة بين الشعب الايراني الموحد والمجرمين العملاء.

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