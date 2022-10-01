الجمهورية الاسلامية الايرانية سترد بشكل حاسم على المرتزقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن فيلق سلمان في سيستان وبلوشستان أدان أحداث مدينة زاهدان وأكد في بيان أننا سنرد بشكل حاسم على المرتزقة.

وجاء في بيان فيلق سلمان هذا: "شهد اهالي مدينة زاهدان النبلاء والمحبون للشهداء ظهر يوم الجمعة وبعد انتهاء صلاة الجمعة في زاهدان الحادث المرير والمؤسف لهجوم الإرهابيين الأشرار والمسلحين على عدة مقار للشرطة والجيش وبالتالي نشوب صراع وإطلاق النار في الشوارع والطرق العامة بالمدينة، مما أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين الانفصاليين و إصابة عدد من القوات الأمنية والعسكرية وقوات الشرطة وعدد من المواطنين.

واستشهد خلال هذه الهجوم العميد "سيد حميد رضا هاشمي" نائب قائد فيلق "سلمان" لشؤون الاستخبارات بمحافظة سيستان وبلوشستان الذي أصيب في المواجهة مع الإرهابيين المجرمين.

وأعلن فيلق سلمان في سيستان وبلوشستان أن فيلق حرس الثورة الإسلامية وغيره من قوى الاستخبارات والأمن وقوات الشرطة سترد بحزم على جرائم الانقسام في البلد والمرتزقة.

/انتهى/