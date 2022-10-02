المؤتمر الدولي الـ 36 للوحدة الإسلامية سيعقد بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية اليوم الاحد بان المؤتمر يعقد كل عام في طهران بحضور شخصيات من العالم الاسلامي بالتزامن مع أسبوع الوحدة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في عقد المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية على شكل ندوات عبر الإنترنت وبشكل افتراضي خلال العامين الماضيين وسنشهد هذا العام حضور شخصيات سياسية وثقافية من العالم الإسلامي في طهران للمشاركة في هذا المؤتمر.

وسيعقد المؤتمر تحت شعار "الوحدة الإسلامية واحلال السلام وتجنب الصراع في العالم الإسلامي".

وسيبدأ حفل افتتاح المؤتمر الدولي الـ 36 للوحدة الإسلامية صباح يوم الأربعاء 12 تشرين الاول / اكتوبر، بحضور مفكرين من دول إسلامية في قاعة المؤتمرات بطهران.

ويهدف المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية إلى خلق الوحدة والتضامن بين المسلمين وتقريب وجهات نظر العلماء المسلمين في المجالين العلمي والثقافي وكذلك دراسة السبل الكفيلة بتعزيز الوحدة الإسلامية وتقديم حلول مناسبة لمعالجة مشاكل المسلمين.

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