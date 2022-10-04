فريق كرة الصالات الوطني الإيراني يتأهل إلى الدور نصف النهائي بفوزه على فيتنام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت مرحلة ربع النهائي البطولة الآسيوية السادسة عشرة لكرة الصالات باجتماع منتخبي إيران وفيتنام. وانتهت المباراة بنتيجة ثمانية إلى واحد لصالح المنتخب الإيراني.

وبدأت المباراة بين إيران وفيتنام في تمام الساعة 11:30 في قاعة سعد عبد الله بالكويت وسجل الفريق بتوجيهات وحيد شمسائي كل من حسين الطيبي (3 أهداف)، سالار أقابور، علي رضا رفيعي بور، محمد حسين بازيار، مسلم أولاد قباد اهداف في هذه المبارات.

وتقام مباريات أخرى في ربع النهائي اليوم بين تايلاند وطاجيكستان والكويت المضيفة مع أوزبكستان واليابان مع اندونيسيا بمدربها الإيراني.

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