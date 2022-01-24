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٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٤:٤٦ م

تصفیات کأس العالم قطر 2022؛

حضور الجماهیر الایرانیة ینتظر قرار وزارة الرياضة

حضور الجماهیر الایرانیة ینتظر قرار وزارة الرياضة

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن استعداده الكامل لاستقبال الجماهير في المباراة ضد العراق والإمارات، لكنه ينتظر رسالة وقرارا خطيا من وزارة الرياضة والشباب للمضي قدما في بيع التذاكر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يستضيف المنتخب الإيراني لكرة القدم العراق على ملعب آزادي في 27 يناير 2022، والذي لم يعرف بعد حضور الجماهیر في هذه المباراة.

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم في عدة لقاءات مع مسؤولي وزارة الرياضة ووزارة الداخلية استعداده لاستضافة أكبر عدد من المشجعين اذا سمح المقر الوطني لمكافحة فيروس كورونا بمشاركتهم في المباريات التي یلعبها المنتخب الإيراني.

كما اعلن الاتحاد عن وجود تنسیقات مع وزارة الصحة للتأكد حقن جرعتين من اللقاحات المعتمدة عند الجماهیر، وجهوزیته لبيع التذاكر بشكل صحيح لأي متفرج.

/انتهی/

رمز الخبر 1921410
https://ar.mehrnews.com/news/1921410/

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