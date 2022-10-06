حقوق الإنسان في كندا تغطي على قتل الاطفال وتجاهل الإنسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن كنعاني كتب، اليوم الخميس، في صفحته على الانستغرام: عندما تتحول حقوق الانسان الى اللعبة واداة لممارسة الضغط السياسي على الاخرين، تتدخل ايضا الامبراطورية الاعلامية التابعة لنظام الهيمية لتفسح المجال امام متهمو انتهاك حقوق الانسان كي يتحدثوا عنها ويتشدقوا بها.

وتابع المسؤول الإيراني: ان العالم لم ينس بعد فصل اكثر من 150 الف طفل في كندا عن اهلهم وكذلك فضيحة العثور على مقبرة جماعية تضم رفات مئات الاطفال من السكان الاصليين في هذا البلد.

واضاف، ان الحديث عن دول اخرى و طرح مزاعم حول الاخرين لا يغير الحقيقة ان حقوق الانسان في احد اكثر الدول قربا من الولايات المتحدة الامريكية تغطي قتل الاطفال واللامبالاة تجاه الانسانية.

/انتهى/