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٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٢:٢٤ م

كنعاني عبر انستغرام؛

الشعب الايراني يكافح العقوبات الامريكية منذ سنوات طويلة التي استهدفت سبل عيشه وصحته وحياته

الشعب الايراني يكافح العقوبات الامريكية منذ سنوات طويلة التي استهدفت سبل عيشه وصحته وحياته

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية أن الشعب الإيراني يكافح منذ سنوات العقوبات القاسية التي تفرضها الولايات المتحدة عليه في مختلف المجالات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني على حسابه عبر إنستغرام: "كل يوم تنشر قائمة جديدة للعقوبات ضد إيران بذرايع متعددة وهذه المرة، اضافت الحكومة الأمريكية وزير الداخلية ووزير الاتصالات وخمسة مسؤولين إيرانيين آخرين الى قائمتها للعقوبات .

وذكر أنه بالطبع قبل هذه القائمة المكونة من سبعة وزراء وشخصيات إيرانية، يتعرض كل احاد الشعب الايراني لمئات المرات لعقوبات غير المسبوقة ضده من قبل النظام الأمريكي، الشعب الايراني يكافح العقوبات القاسية للولايات المتحدة منذ سنوات طويلة التي استهدفت سبل عيشه ووظائفه وصحته وحياته .

وصرح كنعاني حتى أطفال إيران لم يتم إعفاؤهم من العقوبات الأحادية وغير القانونية والقاسية التي تفرضها الولايات المتحدة. 

/انتهى/

رمز الخبر 1927033
https://ar.mehrnews.com/news/1927033/

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